"Теплоэнерго" заменило 5,5 км трубопроводов с начала года без ограничения подачи тепла потребителям Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" с начала года заменило 5,5 км трубопроводов без ограничения подачи тепла потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, до конца марта планируется выполнить текущий ремонт собственными силами в объеме 1,8 км.

Отмечается, что в рамках ремонтной программы 2022 года предприятие продолжает работу над повышением надежности работы теплосетевого комплекса. Чтобы обеспечить выполнение запланированных объемов работ, перекладку теплотрасс начали до завершения отопительного сезона. Все работы проводятся с использованием резервных схем, что позволяет заменять сети, продолжая обеспечивать теплоснабжение жилых домов и организаций.

Напомним, что с 2018 года предприятие заменило более 370 км трубопроводов, что позволило снизить износ сетей и повысить надежность работы системы теплоснабжения.

Всего АО "Теплоэнерго" обслуживает 114 котельных и свыше 1700 км теплосетей, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.