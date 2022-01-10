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Общество

"Теплоэнерго" заменило 5,5 км трубопроводов с начала года без ограничения подачи тепла потребителям

17 марта 2022 11:36  [64] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" с начала года заменило 5,5 км трубопроводов без ограничения подачи тепла потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, до конца марта планируется выполнить текущий ремонт собственными силами в объеме 1,8 км.

Отмечается, что в рамках ремонтной программы 2022 года предприятие продолжает работу над повышением надежности работы теплосетевого комплекса. Чтобы обеспечить выполнение запланированных объемов работ, перекладку теплотрасс начали до завершения отопительного сезона. Все работы проводятся с использованием резервных схем, что позволяет заменять сети, продолжая обеспечивать теплоснабжение жилых домов и организаций.

Напомним, что с 2018 года предприятие заменило более 370 км трубопроводов, что позволило снизить износ сетей и повысить надежность работы системы теплоснабжения.

Всего АО "Теплоэнерго" обслуживает 114 котельных и свыше 1700 км теплосетей, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

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Теги:
Теплоэнерго
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