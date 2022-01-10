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Бизнес

ВТБ запустил специальный курс покупки валюты у предпринимателей

17 марта 2022 14:30  [30] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ запустил специальный курс покупки валюты у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в рамках новых мер поддержки предпринимателей − участников внешнеэкономической деятельности ВТБ запустил специальные условия покупки валюты у клиентов. Они предусматривают разницу от рыночного курса в размере от 50 копеек.

Предложением "Специальный курс дня" могут воспользоваться клиенты среднего и малого бизнеса, работающие с иностранной валютой.
 
Чтобы продать валюту по специальному курсу представителям среднего и малого бизнеса необходимо оформить в ВТБ распоряжение на обязательную продажу валютной выручки или поручение на продажу валюты в интернет-банке для бизнеса.

Сделка автоматически пройдет по специальному курсу с отклонением от 50 копеек, без дополнительных комиссий, а информация о ней отобразится в ленте событий. Предприниматели − активные участники ВЭД также могут обратиться в банк для получения индивидуальных условий продажи валюты.
 
ВТБ предпринимает все необходимые меры для поддержки и снижения рисков клиентов среднего и малого бизнеса, в том числе – участников ВЭД. Клиенты банка могут проводить расчеты по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в ВТБ, через любые российские банки без перевода таких контрактов в другой банк. В интернет-банке ВТБ Бизнес в обычном режиме доступна Экосистема ВЭД, валютный контроль, расчеты в российских рублях, покупка и продажа валюты, операции по транзитным счетам, а также карточки сделок, цифровые консалтинговые сервисы и таможенные карты. По всем вопросам о работе в текущих условиях предприниматели могут обратиться к менеджерам по обслуживанию.
 
Официальные сообщения и рекомендации ВТБ для среднего и малого бизнеса размещены на сайте ВТБ.

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Теги:
Банки ВТБ
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