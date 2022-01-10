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Общество

Олег Лавричев передал в школьные библиотеки Советского района более 800 экземпляров книг

17 марта 2022 18:26  [84] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 17 марта провел встречу с представителями учебных учреждений Советского района. Спикер Гордумы передал в школьные библиотеки более 800 экземпляров книг.

Во встрече приняли участие директора школ №47 Наталья Новикова и №173 имени Героя Советского Союза Д. А. Аристархова Ирина Довгаль, заместители директоров гимназии №53 Ирина Горячева и школы №122 Олег Козловский. На баланс книжных фондов учебных учреждений поступит разнообразная художественная литература и научные издания.

Олег Лавричев рассказал, что во время награждения юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода" российский государственный деятель, сенатор РФ, нижегородец Сергей Митин выразил желание подарить школьным библиотекам города книги издательства "Вече".

"Он передал нам более тысячи экземпляров. Здесь произведения русских классиков, современных авторов, научная литература. Около двухсот книг уже отправлены в центр наставничества подростков "Хулиганодом", – сказал он.

"Наш великий земляк, имя которого долгие годы носил наш город, Максим Горький говорил: "Любите книгу, она облегчит вам жизнь". Несмотря на то, что сейчас есть аудиокниги, электронные приложения для чтения на всевозможных гаджетах, ничто не заменит настоящую – бумажную книгу", – подчеркнул Олег Лавричев.

Участники встречи поблагодарили Олега Лавричева за преподнесенный подарок и отметили, что их воспитанники будут очень рады новым книгам.

"Очень благодарна нашим депутатам, которые помогают всем школам не зависимо от их статуса. Все мы работаем над одной целью, чтобы наши дети стали умными и воспитанными, развивались и совершенствовались. Несомненно, книга в этом главный помощник", – добавила Наталья Новикова.

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Теги:
Городская дума Книги Олег Лавричев
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