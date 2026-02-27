50 конфискованных у нижегородцев транспортных средств отправили на СВО

Фото:
В 2025 году судебные приставы Нижегородской области передали для нужд СВО 40 легковых автомобилей, шесть мотоциклов, один снегоболотоход и три лодки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.
Весь транспорт был изъят по приговорам суда и обращен в доход государства, после чего его направили для дальнейшего использования.
Работа в этом направлении продолжается и в текущем году. Судебные приставы передают на СВО конфискованные автомобили, в том числе иномарки.
Так, автомобиль Toyota Highlander был изъят у жителя округа Бор. Мужчина повторно управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, после чего суд принял решение о конфискации транспортного средства.
Судебный пристав возбудил исполнительное производство, установил местонахождение автомобиля и наложил на него арест.
После этого сотрудники ведомства уведомили Минобороны России о готовности передать полноприводный автомобиль для нужд СВО. В ответ было получено согласие, и машину уже передали адресату.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области у должника арестовали спецтехнику на 30 млн рублей.
