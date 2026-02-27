Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
50 конфискованных у нижегородцев транспортных средств отправили на СВО

50 конфискованных у нижегородцев транспортных средств отправили на СВО

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

В 2025 году судебные приставы Нижегородской области передали для нужд СВО 40 легковых автомобилей, шесть мотоциклов, один снегоболотоход и три лодки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

Весь транспорт был изъят по приговорам суда и обращен в доход государства, после чего его направили для дальнейшего использования.

Работа в этом направлении продолжается и в текущем году. Судебные приставы передают на СВО конфискованные автомобили, в том числе иномарки.

Так, автомобиль Toyota Highlander был изъят у жителя округа Бор. Мужчина повторно управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, после чего суд принял решение о конфискации транспортного средства.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство, установил местонахождение автомобиля и наложил на него арест.

После этого сотрудники ведомства уведомили Минобороны России о готовности передать полноприводный автомобиль для нужд СВО. В ответ было получено согласие, и машину уже передали адресату.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области у должника арестовали спецтехнику на 30 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

