Две электрички до Балахны отменили на месяц

Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Общество

27 февраля 2026 07:00 Общество
С 27 февраля по 27 марта 2026 года в Нижегородской области временно отменены два пригородных поезда, следующих из Нижнего Новгорода в Балахну.

Как рассказали в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, это связано с техническими причинами.

В указанный период перестали курсировать следующие утренние составы:

  • электричка № 6248 "Нижний Новгород — Балахна", отправлением в 5:37 и прибывающая в 6:44;
  • электричка № 6249 "Балахна — Нижний Новгород", отправлением в 7:10 и прибывающая в 8:07.

Железнодорожная компания просит учесть данную информацию и оповестить пассажиров, пользующихся Заволжским направлением.

Напомним, что стоимость проезда в нижегородских электричках изменилась с 15 января 2026 года.

