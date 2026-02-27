Две электрички до Балахны отменили на месяц Общество

С 27 февраля по 27 марта 2026 года в Нижегородской области временно отменены два пригородных поезда, следующих из Нижнего Новгорода в Балахну.

Как рассказали в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, это связано с техническими причинами.

В указанный период перестали курсировать следующие утренние составы:

электричка № 6248 "Нижний Новгород — Балахна", отправлением в 5:37 и прибывающая в 6:44;

электричка № 6249 "Балахна — Нижний Новгород", отправлением в 7:10 и прибывающая в 8:07.

Железнодорожная компания просит учесть данную информацию и оповестить пассажиров, пользующихся Заволжским направлением.

Напомним, что стоимость проезда в нижегородских электричках изменилась с 15 января 2026 года.