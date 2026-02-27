Две электрички до Балахны отменили на месяц

С 27 февраля по 27 марта 2026 года в Нижегородской области временно отменены два пригородных поезда, следующих из Нижнего Новгорода в Балахну.
Как рассказали в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, это связано с техническими причинами.
В указанный период перестали курсировать следующие утренние составы:
Железнодорожная компания просит учесть данную информацию и оповестить пассажиров, пользующихся Заволжским направлением.
Напомним, что стоимость проезда в нижегородских электричках изменилась с 15 января 2026 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+