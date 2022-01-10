Глеб Никитин: "Нижегородскую область и Республику Крым объединяют давние двусторонние связи" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил крымчан с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

18 марта 2022 года исполняется 8 лет с момента воссоединения Крыма с Россией.

"Это событие вновь позволило нам почувствовать себя единым целым, восстановило историческую справедливость, открыло новые возможности для взаимодействия", – отметил Глеб Никитин в поздравительной телеграмме.

Он подчеркнул, что Нижегородскую область и Республику Крым объединяют давние двусторонние связи по самым разным направлениям.

"Одно из центральных мест в нашем партнерстве занимает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Кроме того, хотелось бы отметить исключительную важность консолидации отношений с Севастополем. В настоящее время подготовлены к подписанию соглашение об обмене лучшими практиками регионального развития, а также план по развитию сотрудничества на 2021-2023 годы", – добавил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области пожелал жителям Крыма и Севастополя мира, счастья и успешного воплощения в жизнь всех начинаний.