Глеб Никитин: "Нижегородскую область и Республику Крым объединяют давние двусторонние связи"

Глеб Никитин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил крымчан с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
18 марта 2022 года исполняется 8 лет с момента воссоединения Крыма с Россией.
"Это событие вновь позволило нам почувствовать себя единым целым, восстановило историческую справедливость, открыло новые возможности для взаимодействия", – отметил Глеб Никитин в поздравительной телеграмме.
Он подчеркнул, что Нижегородскую область и Республику Крым объединяют давние двусторонние связи по самым разным направлениям.
"Одно из центральных мест в нашем партнерстве занимает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Кроме того, хотелось бы отметить исключительную важность консолидации отношений с Севастополем. В настоящее время подготовлены к подписанию соглашение об обмене лучшими практиками регионального развития, а также план по развитию сотрудничества на 2021-2023 годы", – добавил Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области пожелал жителям Крыма и Севастополя мира, счастья и успешного воплощения в жизнь всех начинаний.
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