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Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" отключил теплоснабжение нежилых объектов должника. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, подача тепла приостановлена на объекты ООО "Профилактическая дезинфекция" за долг в размере более 140 тысяч рублей. Теплоснабжение восстановят только после полного погашения задолженности.
В начале марта 2022 года в адрес 16 неплательщиков-юридических лиц направили уведомления о планируемом отключении нежилых объектов от подачи тепловой энергии. После чего 15 рассчитались на общую сумму 8,4 млн рублей.
"Мы регулярно напоминаем клиентам-юридическим лицам о необходимости своевременно оплачивать тепловую энергию и горячую воду и о последствиях задолженности за потребленные ресурсы. Для удобства клиентов мы организуем встречи в формате zoom, чтобы ответить на интересующие их вопросы по договорам теплоснабжения. В круглосуточном режиме работает Личный кабинет на сайте компании и мобильное приложение "ЭнергосбыТ Плюс", чтобы клиенты вовремя оплачивали счета и оставались в числе добросовестных плательщиков", - подчеркнула директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.
Наличие просроченной задолженности – это нарушение условий договора теплоснабжения. В отношении недобросовестного клиента сначала проводится процедура частичного ограничения. Если долг остается непогашенным, нежилые объекты полностью отключают от подачи тепловой энергии и горячей воды.
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