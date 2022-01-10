Жанна Никонова: "18 марта в НГЛУ стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку" Общество

на заключительном этапе ВСОШ по французскому языку НГЛУ Фото: пресс-служба вуза

"18 марта в НГЛУ стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку", - заявила ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова.

Всероссийская олимпиада школьников по четырем иностранным языкам стартует в Нижегородском государственном лингвистическом университете им.Н.А. Добролюбова. Открывает ее 18 марта заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

"НГЛУ - знаменитый горьковский иняз с более чем 100-летней историей лингвистического образования мирового уровня - принимает в своих стенах лучших из лучших. Школьников, избравших для углубленного изучения иностранный язык – язык общения, культуры и души другого народа, - говорит ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. - Всероссийская олимпиада школьников как важнейшая составляющая российской системы общего образования призвана обеспечить постоянное воспроизводство национальной интеллектуальной элиты. Олимпиада ежегодно наращивает свой потенциал, включая в свои ряды все новых и новых олимпийцев. И покорение олимпийских вершин становится для многих заделом для восхождения на профессиональные и научные высоты".

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку будет проходить на базе НГЛУ с 18 по 22 марта. Университет встречает 220 участников со всех уголков России, среди которых будут и четверо ребят из Нижегородской области: МАОУ "Гимназия №53" г. Нижний Новгород – Полина Щегалева, Полина Райхель, Анастасия Ковалева; МАОУ "Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Кстово – Никита Колпаков. "Учителя, подготовившие победителей, неоднократно проходили повышение квалификации на площадке Центра непрерывного повышения профессионального мастерства НГЛУ и совершенствовали свои профессиональные компетенции и навыки, что позволило им провести продуктивную работу с учащимися", - говорит директор Института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина.

Школьников и педагогов ожидает насыщенная программа. В НГЛУ учащиеся смогут погрузиться в университетскую атмосферу: для ребят будет организована экскурсия по знаковым площадкам и аудиториям вуза, а сотрудники ответят на интересующие их вопросы. Собрать больше впечатлений о Лингвистическом университете, а ещё весело провести время и завести новых друзей школьники смогут на фотокроссе, который пройдет в рамках Олимпиады. Каждой команде будет выдан маршрутный лист с фото-заданиями, которые предстоит выполнить участникам на станциях за отведенный час.

Вечером 18 марта в НГЛУ состоится торжественная церемония открытия заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по четырем иностранным языкам с участием почетных гостей: заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова, министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой.

После торжественной части пройдет инструктаж для участников заключительного этапа ВСОШ по французскому языку, а также для руководителей команд участников и сопровождающих региональных делегаций. Соревновательные туры олимпиады стартуют утром в субботу и продлятся до второй половины дня воскресенья.

В то же время для руководителей команд участников и сопровождающих региональных делегаций в рамках заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку будет проходить обучение по программе повышения квалификации "Траектория успеха: стратегии и тактики развития одаренности детей и молодежи".

Программа ориентирована на обмен научно-методическим опытом по организации работы с одаренными детьми в контексте взаимодействия педагогического сообщества и научно-методического сопровождения педагогических работников по принципу "быстрого реагирования" на вызовы. Экспертами программы выступят приглашенные специалисты-практики из Москвы и Санкт-Петербурга, ведущие специалисты НГЛУ, среди которых преподаватели-носители языка.

Вечером 20 марта будут подведены итоги заключительного этапа ВСОШ по французскому языку и сформированы списки победителей. 21 марта участники олимпиады посетят ведущие музеи Нижнего Новгорода и нижегородский кремль, а также церемонию закрытия ЗЭ ВСОШ по французскому языку.

Напомним, что впервые 4 из 6 заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам будут проводиться в Нижегородской области на базе Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова. НГЛУ принял эстафету по проведению заключительных этапов Всероссийской олимпиады по четырем иностранным языкам в декабре 2021 года и получил соответствующий штандарт.