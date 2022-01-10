Артем Кавинов: "Восемь лет назад жители Крыма спасли себя от нацизма" Политика

Артем Кавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Восемь лет назад жители Крыма спасли себя от нацизма", - заявил ИА "НТА-Приволжье" депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов (фракция "Единая Россия"), комментируя значение воссоединения Крыма с Россией.

Парламентарий напомнил, что в эти дни мы отмечаем годовщину "Крымской весны": восемь лет назад, 16 марта 2014 года, состоялся референдум, на котором подавляющим большинством голосов крымчане приняли решение о воссоединении с Россией.

"18 марта Крым вернулся в "родную гавань". Это акт исторической справедливости", - сказал Артем Кавинов.

По словам депутата Госдумы, восемь лет назад жители Крыма спасли себя от нацизма, присоединившись к России.

"Уже тогда наш президент Владимир Путин четко дал понять, что мы своих не бросаем! Россия не позволила “катку национализма” переехать и морально раздавить жителей Крыма, которые выразили свою солидарность с русским миром. И сегодня каждый из нас четко уверен и не сомневается ни на секунду, что это было правильное и своевременное решение", - сказал Артем Кавинов в заключение.

Напомним, что ровно восемь лет назад в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации.

Сегодня в рамках годовщины Русской весны и воссоединения Крыма и Города-Героя Севастополя с Россией, а также в поддержку российских военных и спецоперации на Донбассе во всех регионах Приволжского федерального состоятся митинги и концерты.