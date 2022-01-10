Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
18 марта 2022 11:32  [54] Артем Кавинов: "Восемь лет назад жители Крыма спасли себя от нацизма"
18 марта 2022 10:03  [162] Годовщину воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта
17 марта 2022 19:29  [415] Олег Лавричев возглавил Совет директоров Нижнего Новгорода под эгидой Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей
17 марта 2022 16:25  [304] Вадим Булавинов: "Наша задача – сохранять прагматичное хладнокровие"
17 марта 2022 16:06  [292] Игорь Комаров: "Важно не допустить отдаления власти от граждан"
17 марта 2022 14:16  [304] Состоялось первое заседание Общественной палаты Нижегородской области VI созыва
17 марта 2022 13:17  [358] Ассоциация законодательных органов субъектов ПФО разработала перечень рекомендаций по укреплению региональных экономик
17 марта 2022 12:40  [352] Украина вместе со странами Запада продолжает вести информационную войну против России
17 марта 2022 12:35  [336] Олег Лавричев: Главное сейчас - слаженно, поступательно и оперативно действовать, как одна эффективная и надежная команда
17 марта 2022 11:55  [344] Владимир Путин пригласил регионы к участию в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Политика

Артем Кавинов: "Восемь лет назад жители Крыма спасли себя от нацизма"

18 марта 2022 11:32  [54] Политика
Артем Кавинов

Артем Кавинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Восемь лет назад жители Крыма спасли себя от нацизма", - заявил ИА "НТА-Приволжье" депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов (фракция "Единая Россия"), комментируя значение воссоединения Крыма с Россией.

Парламентарий напомнил, что в эти дни мы отмечаем годовщину "Крымской весны": восемь лет назад, 16 марта 2014 года, состоялся референдум, на котором подавляющим большинством голосов крымчане приняли решение о воссоединении с Россией.

"18 марта Крым вернулся в "родную гавань". Это акт исторической справедливости", - сказал Артем Кавинов.

По словам депутата Госдумы, восемь лет назад жители Крыма спасли себя от нацизма, присоединившись к России.

"Уже тогда наш президент Владимир Путин четко дал понять, что мы своих не бросаем! Россия не позволила “катку национализма” переехать и морально раздавить жителей Крыма, которые выразили свою солидарность с русским миром. И сегодня каждый из нас четко уверен и не сомневается ни на секунду, что это было правильное и своевременное решение", - сказал Артем Кавинов в заключение.

Напомним, что ровно восемь лет назад в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации.

Сегодня в рамках годовщины Русской весны и воссоединения Крыма и Города-Героя Севастополя с Россией, а также в поддержку российских военных и спецоперации на Донбассе во всех регионах Приволжского федерального состоятся митинги и концерты.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
крым Политика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph