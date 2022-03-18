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Бизнес

Бактерицидный рециркулятор производства АПЗ стал дипломатом конкурса "100 лучших товаров России"

20 марта 2022 11:26  [101] Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Бактерицидный рециркулятор РБ-1 производства АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" стал дипломатом конкурса "100 лучших товаров России". Об этом сообщили на предприятии.

Согласно информации, произведенный на заводе рециркулятор, стал дипломантом в номинации "Продукция производственно-технического назначения".

Рециркулятор размещен в каталоге товаров и производителей конкурса "100 лучших товаров России". В течение двух лет АО "АПЗ" имеет право размещать на упаковке и на самом продукте серебряный товарный знак всероссийского конкурса.

"Это очередное доказательство качества и востребованности изготавливаемого прибора", – отметил заместитель главного конструктора по работе с контрагентами и сертификации Виктор Кочнев.

Лауреатами конкурса "100 лучших товаров" в разные годы становились и другие приборы производства АО "АПЗ: счетчик воды крыльчатый с импульсным выходом (СВК 15-3-3И), измерительная система "АЛКО", расходомер – счетчик турбинный, электрокотел "РЭКО", счетчик газа СГТ16Э.

СПРАВКА:
В 2020 году на объявленную в мире пандемию коронавируса многие промышленные предприятия Нижегородской области откликнулись выпуском новых видов приборов и медтехники для недопущения распространения инфекции. АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" без дополнительных инвестиций начал производить рециркуляторы – приборы для обеззараживания воздуха в помещениях. Серийный выпуск стартовал в апреле 2020 года, а уже в конце месяца прибор получил сертификат соответствия Евразийского экономического союза.

В первую очередь приборами были оснащены все заводские подразделения. Затем рециркуляторы под маркой АПЗ приобрели различные учреждения Арзамаса, Нижегородской области и других регионов РФ. Поставки осуществлялись также в Монголию, Казахстан, Киргизию.

Недавно высокие антибактериальные и дезинфицирующие свойства рециркулятора РБ-1-30 производства АО "АПЗ" подтвердились в ходе испытаний, проведенных исследовательской группой центральной больницы Улан-Баторской железной дороги под руководством директора больницы С.Еркегуль. По заключению комиссии, данный прибор может обеспечить более здоровую и безопасную среду для населения в современных условиях эпидемии инфекционных заболеваний и способствовать решению более широкого круга проблем, связанных с поддержанием здоровья и безопасности.

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Теги:
АПЗ
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