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Бизнес

Гендиректор АПЗ Андрей Капустин избран председателем ААПП

18 марта 2022 13:16  [29] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин избран председателем Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей "Развитие" (ААПП). Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, заседание ААПП состоялось 16 марта.

Оно прошло в расширенном составе с участием депутата Государственной Думы Федерального собрания Евгения Лебедева, заместителя председателя ЗС НО Дмитрия Краснова, председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма ЗС НО Игоря Норенкова и его заместителя Николая Упирвицкого, мэра Арзамаса Александра Щёлокова, заместителя генерального директора НАПП Александра Аносова, главы местного самоуправления Арзамасского района Владимира Ершова.

Открыл Ассоциацию председатель Совета директоров АПЗ Олег Лавричев, возглавлявший объединение работодателей с 2010 года. В связи с большим кругом обязанностей и загруженностью на других участках деятельности он сложил с себя полномочия председателя ААПП "Развитие".

"Ассоциация промышленников за 12 лет работы увеличилась на более чем 20 работодателей, и сегодня в ее составе 40 членов: предприятия, организации, предприниматели, осуществляющие свою деятельность в различных сферах экономики, образовательные и медицинские учреждения. Это показательно, потому что Ассоциация круг и сферу своих интересов строила широко, на ее площадке обсуждались вопросы любой проблематики, здесь всегда был открытый диалог", - отметил Олег Лавричев.

"ААПП "Развитие", ее члены постоянно участвовали в проведении многих значимых для города мероприятий, оказывали благотворительную помощь в реализации различных спортивных и культурных проектов, фестивалей, дней города, а также поддержку местным СМИ. Все крупные и малые дела в городе проходили с участием Ассоциации. Кроме того, проблемы кадрового обеспечения предприятий, взаимодействие с учебными учреждениями высшего и среднего звена тоже решались при поддержке ААПП. Рассматривали на этой площадке и итоги социально-экономического развития города, обсуждали и разрабатывали варианты мер поддержки со стороны регионального правительства, активно работали с центром занятости населения, выстраивали диалог с представителями надзорных органов… То есть жили общей жизнью с городом. За эти годы Ассоциация доказала, что является реально действующим механизмом. И сегодня ее деятельность также будет востребованной. Благодарю всех за активную работу и сотрудничество. Огромное спасибо за оказанное доверие", - добавил он.

За особые заслуги в деятельности ААПП "Развитие" Олег Лавричев был награжден благодарственным письмом Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, почетной грамотой мэра и благодарностью от членов Ассоциации.

Новым председателем ААПП "Развитие" был единогласно избран генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

"Спасибо за оказанную честь. Продолжим решать трудные задачи вместе. В частности, на нашем предприятии остро стоит вопрос с комплектацией гражданской продукции. Тем, кто столкнулся с подобной проблемой, предлагаю собраться на базе АПЗ, обменяться опытом в ее решении или найти пути совместного приобретения комплектующих. В связи с несовершенством законодательства сегодня также остро стоят вопросы кредитования, кадрового обеспечения. Любые предложения по этим темам будем рассматривать на заседаниях Ассоциации, обсуждать и находить варианты решения", - сказал он.

В ходе заседания члены Ассоциации задали депутатам вопросы по ситуации с предоставлением кредитных ресурсов, с ценами на продовольственном рынке. Член комитета по обороне Госдумы Евгений Лебедев подчеркнул, что сейчас идет масштабная работа по оперативному изменению законов, и в таких условиях важно наладить взаимную оперативную связь, поэтому все предложения по внесению изменений в нормативную базу он просил направлять ему, чтобы дальше прорабатывать их на уровне Госдумы.

Об итогах 2021 года и перспективах развития Арзамаса доложил мэр города Александр Щёлоков.

О ситуации на рынке труда и изменениях в законе "О занятости населения РФ" проинформировал директор ГКУ НО "Арзамасский ЦЗН" Александр Савинов.

На Ассоциации был также утвержден состав Совета ААПП, ревизионной комиссии, а также кандидатура исполнительного директора. Им переизбран Михаил Тихонов, заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам АНПП "Темп-Авиа".

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Теги:
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