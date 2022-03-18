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Бизнес

Лучшие подразделения АПЗ определены на заводе

19 марта 2022 10:31  [32] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Лучшие подразделения Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина определены на заводе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, трудовое соревнование проводится с целью обеспечения высокой мотивации к качественному высокопроизводительному труду, укрепления трудовой дисциплины, улучшения профессиональной подготовки работников, сплочения коллективов и достижения на этой основе высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Оценка трудовых коллективов проводится по производственно-экономическим показателям:

  • выполнение плана по производству, новой технике и выработке;
  • качество;
  • экономия энергоресурсов;
  • исполнение лимита по ФЗП;
  • наличие рацпредложений и инновационных идей, заявок на проведение улучшений;
  • охрана труда;
  • культура производства;
  • трудовая дисциплина;
  • участие в конкурсах профессионального мастерства и общественной жизни предприятия.

На основании ежемесячных результатов и в целом за год звания "Лучшее подразделение АО "АПЗ" удостоены: в 1 группе – цех №55, во 2-й – цех №53, в 3-й – цех №65.

Цехам-победителям выделен премиальный фонд. Портреты коллективов подразделений будут занесены на Доску почета победителей трудового соревнования.

"За последние шесть лет мы только в 2019 году уступили лидерство, а так всегда инструментальный на 1 месте. Это прежде всего заслуга опытного сплоченного коллектива. 2021 год был сложный, но мы были готовы к трудностям, так как закалились и научились справляться с ними еще в 2020-м. Несмотря на то, что каждый месяц на больничном было почти по 50 человек, это 20% от общего числа, мы вовремя сдавали план и со всеми задачами справлялись. Да, приходилось переводить рабочих с участка на участок, но все относились к этому с пониманием, знали, кто за что отвечает, где нужно помочь, потому что делаем одно общее дело. Радует, что численность нашего цеха не только сохранилась, но даже немного выросла. В этом году нам тоже придется жить и работать в непростых условиях, но коллектив настроен оптимистично, а это уже половина успеха", - сказал начальник цеха №65 Александр Марин, комментируя соревнование.

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Теги:
АПЗ заводы
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