Лучшие подразделения АПЗ определены на заводе Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Лучшие подразделения Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина определены на заводе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, трудовое соревнование проводится с целью обеспечения высокой мотивации к качественному высокопроизводительному труду, укрепления трудовой дисциплины, улучшения профессиональной подготовки работников, сплочения коллективов и достижения на этой основе высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Оценка трудовых коллективов проводится по производственно-экономическим показателям:

выполнение плана по производству, новой технике и выработке;

качество;

экономия энергоресурсов;

исполнение лимита по ФЗП;

наличие рацпредложений и инновационных идей, заявок на проведение улучшений;

охрана труда;

культура производства;

трудовая дисциплина;

участие в конкурсах профессионального мастерства и общественной жизни предприятия.

На основании ежемесячных результатов и в целом за год звания "Лучшее подразделение АО "АПЗ" удостоены: в 1 группе – цех №55, во 2-й – цех №53, в 3-й – цех №65.

Цехам-победителям выделен премиальный фонд. Портреты коллективов подразделений будут занесены на Доску почета победителей трудового соревнования.

"За последние шесть лет мы только в 2019 году уступили лидерство, а так всегда инструментальный на 1 месте. Это прежде всего заслуга опытного сплоченного коллектива. 2021 год был сложный, но мы были готовы к трудностям, так как закалились и научились справляться с ними еще в 2020-м. Несмотря на то, что каждый месяц на больничном было почти по 50 человек, это 20% от общего числа, мы вовремя сдавали план и со всеми задачами справлялись. Да, приходилось переводить рабочих с участка на участок, но все относились к этому с пониманием, знали, кто за что отвечает, где нужно помочь, потому что делаем одно общее дело. Радует, что численность нашего цеха не только сохранилась, но даже немного выросла. В этом году нам тоже придется жить и работать в непростых условиях, но коллектив настроен оптимистично, а это уже половина успеха", - сказал начальник цеха №65 Александр Марин, комментируя соревнование.