Лучшие подразделения АПЗ определены на заводе

Фото:
Лучшие подразделения Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина определены на заводе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно информации, трудовое соревнование проводится с целью обеспечения высокой мотивации к качественному высокопроизводительному труду, укрепления трудовой дисциплины, улучшения профессиональной подготовки работников, сплочения коллективов и достижения на этой основе высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Оценка трудовых коллективов проводится по производственно-экономическим показателям:
На основании ежемесячных результатов и в целом за год звания "Лучшее подразделение АО "АПЗ" удостоены: в 1 группе – цех №55, во 2-й – цех №53, в 3-й – цех №65.
Цехам-победителям выделен премиальный фонд. Портреты коллективов подразделений будут занесены на Доску почета победителей трудового соревнования.
"За последние шесть лет мы только в 2019 году уступили лидерство, а так всегда инструментальный на 1 месте. Это прежде всего заслуга опытного сплоченного коллектива. 2021 год был сложный, но мы были готовы к трудностям, так как закалились и научились справляться с ними еще в 2020-м. Несмотря на то, что каждый месяц на больничном было почти по 50 человек, это 20% от общего числа, мы вовремя сдавали план и со всеми задачами справлялись. Да, приходилось переводить рабочих с участка на участок, но все относились к этому с пониманием, знали, кто за что отвечает, где нужно помочь, потому что делаем одно общее дело. Радует, что численность нашего цеха не только сохранилась, но даже немного выросла. В этом году нам тоже придется жить и работать в непростых условиях, но коллектив настроен оптимистично, а это уже половина успеха", - сказал начальник цеха №65 Александр Марин, комментируя соревнование.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+