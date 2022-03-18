Более 7 млн рублей направлено на программу по укреплению межнациональных отношений в Нижнем Новгороде Общество

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 7 млн рублей направлено на программу по укреплению межнациональных отношений в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению.

Согласно информации, депутаты ознакомились с планами по реализации в 2022 году городской программы по поддержке НКО и развитию этноконфессиональных отношений. Ее финансирование составило 7,5 млн рублей, из которых 6,5 млн рублей планируется направить на проведение традиционного конкурса социальных проектов "Открытый Нижний".

По данным департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода, в этом году ожидается увеличение количества поддержанных проектов до 25-30 с общим охватом участников не менее 15 тысяч горожан – как благополучателей, так и волонтеров. Старт приема заявок планируется объявить во второй половине апреля.

Также директор департамента Руслан Бадретдинов сообщил, что в сфере взаимодействия с национально-культурными организациями на этот год запланировано 213 мероприятий, что на 40% больше, чем в прошлом году. Традиционно в городе проводятся круглые столы, семинары, фестивали, открытые уроки в школах с участием представителей религиозных и национальных организаций.

Ранее сообщалось, что более двух млрд рублей выделено на развитие культуры в Нижнем Новгороде на 2022 год.