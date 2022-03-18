Нижегородцы могут подать заявки на конкурс "Моя страна – моя Россия" до 24 апреля Общество

Фото предоставлено организаторами конкурса

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Заявки на конкурс "Моя страна – моя Россия" принимаются до 24 апреля на сайте проекта.

По информации Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, участники в возрасте 14-35 лет могут представить свои проекты в 17 профильных номинациях.

Как сообщают организаторы, участие в конкурсе дает возможность реализовать собственный проект на локальном и федеральном уровнях, пройти стажировку и трудоустроиться в партнерских организациях, обучаться по специализированным дополнительным образовательным программам, получить персонального наставника из числа финалистов конкурсов платформы "Россия – страна возможностей", а также членство в Ассоциации выпускников и информационную поддержку проектов.

Победителям присуждаются гранты на реализацию проектов и денежные премии.

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