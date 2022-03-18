Нижегородцев приглашают представить свои проекты на премию "Жить вместе" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцев приглашают представить свои проекты на премию "Жить вместе". Об этом сообщили в благотворительном фонде "Жить вместе" .

Согласно информации, миссия премии как социального проекта – оказать поддержку инициативам неравнодушных людей, готовых помогать, объединяться друг с другом для решения актуальных задач и для помощи тем, кто в ней нуждается. В 2022 году премия "Жить вместе" будет вручаться уже в третий раз. Организатор премии – благотворительный фонд "Жить вместе".

К участию приглашаются авторы проектов, реализуемых в самых разных сферах и в разных масштабах. Восстановить заброшенный памятник архитектуры, провести музыкальный вечер, помочь людям с ограниченными возможностями адаптироваться в обществе, внести вклад в увековечивание памяти пострадавших от репрессий – социально активные люди в России ведут деятельность в разных направлениях. Организаторы премии "Жить вместе" убеждены: каждая инициатива заслуживает и внимания и награды.

В 2022 году призовой фонд премии "Жить вместе" составит 600 000 рублей. Принять участие в конкурсе можно в шести номинациях:

"Память" – проекты, направленные на увековечивание памяти о жертвах репрессий времен СССР. "Культура" – музыкальные, театральные, выставочные проекты с тематикой наследия, памяти, социальных проблем, церкви. "Среда" – социальные проекты, направленные на оказание комплексной помощи, в том числе в сопровождении, тех, кто нуждается в поддержке (социально незащищенные, маломобильные граждане, а также люди с ментальными нарушениями). "Церковь" – проекты, посвященные литургическому возрождению, церковному и духовному просвещению, усвоению опыта новомучеников и исповедников, развитию православных приходов, общин, церковных групп. "Русская традиция" – проекты, реализуемые с целью сохранения, возрождения традиционной русской культуры в ее разных видах. "Пространство" – проекты, направленные на сохранение исторического наследия, памятников архитектуры, культуры, их интеграции в современную городскую среду.

В жюри премии "Жить вместе" в 2022 году войдут известные общественные деятели и активисты, медийные персоны, представители науки и искусства, театральные деятели, журналисты, клирики РПЦ.

Для того чтобы принять участие в конкурсе и побороться за призовой фонд премии "Жить вместе–2022", необходимо подать заявку, дополненную подробной информацией о проекте. Соискатели могут воспользоваться помощью консультантов премии, которые подробно расскажут, как заполнять заявку, какие материалы можно включить в нее, как ответить на те или иные вопросы из формы участника. Связаться с консультантами можно до 30 марта 2022 года, отправив электронное письмо по адресу: info@premiavmeste.ru или позвонить по телефонам, указанным на сайте проекта: www.premiavmeste.ru.