Потепление до +9° ожидается в Нижегородской области на этой неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Потепление до +9° ожидается в Нижегородской области на этой неделе.

По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит +4..+6°.

Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до отметки в 0..+2°.

22 марта ожидается малооблачная погода. Ночью в Нижегородской области столбики термометров будут находиться в пределах 0..+2°, днем +7..+9°, ветер северо-западный, умеренный.

В среду, 23 и 24 марта, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью +1..+3°, днем +7..+9°, ветер западный, умеренный.

К концу недели в регионе будет наблюдаться также положительная температура. Так, 25 марта ожидается малооблачная погода; ночью +1..+3°, днем +6..+8°, ветер слабый.

В выходные 26 и 27 марта также ожидается переменная облачность; ночью +3..+5°, днем +5..+7°, ветер западный, умеренный. В воскресенье возможен небольшой снег и сильный туман.