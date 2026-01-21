Самозапрет на платежи в компьютерных играх хотят ввести в России Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В Государственной Думе рассматривается инициатива о введении добровольного самозапрета на транзакции в компьютерных играх. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передаёт 360.ru.

Согласно данным Министерства внутренних дел, за первые десять месяцев 2025 года в онлайн-сообществах, связанных с компьютерными играми, было зафиксировано около тысячи преступлений против собственности. В большинстве случаев это хищение денежных средств с помощью мошеннических схем или кража виртуального имущества.

Жертвами таких преступлений чаще всего становятся дети и подростки. Общий ущерб от этих правонарушений оценивается экспертами более чем в 850 млн рублей, отметил Володин. Более половины случаев краж происходят через игровые платформы.

Спикер Госдумы подчеркнул, что введение добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх поможет защитить людей от противоправных действий, особенно подростков, которые могут стать жертвами мошенников из-за своей неопытности.

Напомним, в конце декабря 2025 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам добровольно ограничить доступ к азартным играм. Документ, разработанный депутатами от всех ведущих фракций Госдумы, направлен на борьбу с игровой зависимостью.