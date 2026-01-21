У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Каждый седьмой нижегородец установил самозапрет на кредиты в 2025 году

21 января 2026 15:30 Общество
Каждый седьмой нижегородец установил самозапрет на кредиты в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы подали более 425 тысяч заявлений на самозапрет по кредитам в 2025 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как рассказал заместитель губернатора Егор Поляков, этой опцией уже воспользовался примерно каждый седьмой нижегородец. Кроме онлайн-сервиса, оформить запрет можно в любом МФЦ региона. Для этого достаточно взять с собой паспорт.

Напомним, функция самозапрета появилась на портале "Госуслуги" в марте прошлого года и сразу стала популярной. Она распространяется на все виды потребительских кредитов и займов.

При этом человек сам выбирает степень ограничения: можно полностью запретить любые займы или, например, разрешить оформление только при личном визите в банк. Это позволяет защититься от дистанционного мошенничества.

По словам директора ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светланы Мусарской, запрет начинает действовать уже на следующий день после подачи заявления. А вот чтобы снять его, потребуется три дня.

"Это время рассчитано на то, чтобы человек заметил мошеннические действия, если заявку на отмену самозапрета отправлял не он", - пояснила она.

Иностранцы тоже могут воспользоваться этой опцией. Им нужно будет предоставить нотариально заверенный перевод своего документа, удостоверяющего личность.

Стоит отметить, что самозапрет не распространяется на ипотечные, образовательные и автокредиты, а также не влияет на уже действующие договоры. Снять ограничение можно в любое время через портал "Госуслуги", при условии наличия электронной подписи.

Введение самозапрета на кредиты, реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", запущенного по инициативе президента России в 2025 году.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут установить самозапрет на азартные игры.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут установить самозапрет на азартные игры.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Госуслуги Кредиты Минцифры
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
