Каждый седьмой нижегородец установил самозапрет на кредиты в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы подали более 425 тысяч заявлений на самозапрет по кредитам в 2025 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как рассказал заместитель губернатора Егор Поляков, этой опцией уже воспользовался примерно каждый седьмой нижегородец. Кроме онлайн-сервиса, оформить запрет можно в любом МФЦ региона. Для этого достаточно взять с собой паспорт.

Напомним, функция самозапрета появилась на портале "Госуслуги" в марте прошлого года и сразу стала популярной. Она распространяется на все виды потребительских кредитов и займов.

При этом человек сам выбирает степень ограничения: можно полностью запретить любые займы или, например, разрешить оформление только при личном визите в банк. Это позволяет защититься от дистанционного мошенничества.

По словам директора ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светланы Мусарской, запрет начинает действовать уже на следующий день после подачи заявления. А вот чтобы снять его, потребуется три дня.

"Это время рассчитано на то, чтобы человек заметил мошеннические действия, если заявку на отмену самозапрета отправлял не он", - пояснила она.

Иностранцы тоже могут воспользоваться этой опцией. Им нужно будет предоставить нотариально заверенный перевод своего документа, удостоверяющего личность.

Стоит отметить, что самозапрет не распространяется на ипотечные, образовательные и автокредиты, а также не влияет на уже действующие договоры. Снять ограничение можно в любое время через портал "Госуслуги", при условии наличия электронной подписи.

Введение самозапрета на кредиты, реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", запущенного по инициативе президента России в 2025 году.

