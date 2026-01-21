10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 января 2026 15:30Каждый седьмой нижегородец установил самозапрет на кредиты в 2025 году
21 января 2026 15:20В Госдуме предложили наносить на бутылки с алкоголем пугающие изображения
21 января 2026 15:16Четыре нижегородские школы и детсад закрыли на карантин из-за ОРВИ
21 января 2026 14:59Самозапрет на платежи в компьютерных играх хотят ввести в России
21 января 2026 14:22Прощание с доцентом кафедры ИМОМИ ННГУ Татьяной Медведевой пройдет 22 января
21 января 2026 13:37Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году
21 января 2026 13:24Число избирателей в Нижегородской области превысило 2,4 млн человек
21 января 2026 12:58Сосудистое отделение для неврологических больных откроют в БСМП Дзержинска
21 января 2026 12:30Прощание с учителем Светланой Сейфи пройдет в Нижнем Новгороде 22 января
21 января 2026 11:50ДК им. Ленина и Дом чекиста предложили реконструировать на деньги дольщиков
Общество

В Госдуме предложили наносить на бутылки с алкоголем пугающие изображения

21 января 2026 15:20 Общество
В Госдуме предложили наносить на бутылки с алкоголем пугающие изображения

Фото: Александр Воложанин

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил наносить на алкогольную продукцию пугающие изображения, аналогичные тем, что используются на сигаретных пачках. В комментарии для 360.ru он заявил, что для борьбы с алкоголизацией россиян требуется использовать более эффективные меры, чем просто надписи о вреде алкоголя на бутылках.

Нилов считает, что предупреждения о рисках для здоровья должны быть более заметными и информативными. Он подчеркнул, что в других странах часто используют специальные значки на алкогольных напитках, которые привлекают внимание. Депутат отметил, что текущие надписи на бутылках с алкоголем недостаточно заметны и не привлекают должного внимания.

Он также указал, что практика использования устрашающих изображений на сигаретных пачках показала свою эффективность в борьбе с курением, и этот опыт можно успешно применить к алкогольной продукции. Нилов считает, что такие меры помогут людям осознать возможные последствия употребления алкоголя и будут способствовать снижению уровня алкоголизации в обществе.

Ранее в региональном правительстве сообщили, что в 2025 году потребление алкоголя на душу населения снизилось на 14%. Также стало известно, что около 70% "разливаек" закрыли в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Здоровье Торговля
Поделиться:
Новости по теме
18 января 2026 13:31Потребление алкоголя снизилось в Нижегородской области в 2025 году
12 января 2026 13:4038 человек доставили в нижегородский вытрезвитель за новогодние каникулы
31 декабря 2025 08:47Нижегородский врач объяснил, чем алкоголь опасен даже в малых дозах
24 декабря 2025 08:00Нижегородская мэрия создала комиссию по регулированию продажи алкоголя
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных