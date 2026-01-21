В Госдуме предложили наносить на бутылки с алкоголем пугающие изображения

Фото:
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил наносить на алкогольную продукцию пугающие изображения, аналогичные тем, что используются на сигаретных пачках. В комментарии для 360.ru он заявил, что для борьбы с алкоголизацией россиян требуется использовать более эффективные меры, чем просто надписи о вреде алкоголя на бутылках.
Нилов считает, что предупреждения о рисках для здоровья должны быть более заметными и информативными. Он подчеркнул, что в других странах часто используют специальные значки на алкогольных напитках, которые привлекают внимание. Депутат отметил, что текущие надписи на бутылках с алкоголем недостаточно заметны и не привлекают должного внимания.
Он также указал, что практика использования устрашающих изображений на сигаретных пачках показала свою эффективность в борьбе с курением, и этот опыт можно успешно применить к алкогольной продукции. Нилов считает, что такие меры помогут людям осознать возможные последствия употребления алкоголя и будут способствовать снижению уровня алкоголизации в обществе.
Ранее в региональном правительстве сообщили, что в 2025 году потребление алкоголя на душу населения снизилось на 14%. Также стало известно, что около 70% "разливаек" закрыли в Нижегородской области.
