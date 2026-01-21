Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Четыре нижегородские школы и детсад закрыли на карантин из-за ОРВИ

21 января 2026 15:16
Четыре нижегородские школы и детсад закрыли на карантин из-за ОРВИ

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за неделю с 12 по 18 января 2026 года зарегистрировано около 15 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Основной рост заболеваемости отмечается среди взрослого населения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

По результатам лабораторного мониторинга, обследовано около 14 тысяч человек. В 93,3% случаев причиной заболевания стал вирус гриппа, преимущественно штамм A(H3N2). Также фиксируются случаи заражения риновирусами, бокавирусами, РС-вирусами и микоплазмой.

Частично приостановлен учебный процесс в 2% образовательных учреждений региона. Полностью закрыты на карантин четыре школы и один детский сад.

В школах и детсадах усилены профилактические меры: действует режим дезинфекции, проводится "утренний фильтр", используются бактерицидные облучатели и организовано регулярное проветривание помещений.

Роспотребнадзор призывает родителей не приводить детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады. Также жителям региона рекомендуется ограничить посещение общественных мест, особенно непривитым от гриппа.

Организаторам массовых мероприятий рекомендовано не допускать к участию людей с признаками заболевания, такими как насморк, кашель и повышенная температура.

В медицинских учреждениях области введены ограничительные меры: масочный режим, разделение потоков пациентов, усиленная дезинфекция и запрет на посещение больных.

Специалисты напоминают о важности профилактики: чаще мыть руки, избегать контактов с заболевшими, соблюдать дистанцию, вести здоровый образ жизни и при первых симптомах обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гриппом может вырасти в Нижегородской области после новогодних каникул. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных