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Бизнес

ВТБ запускает новый вклад на три месяца

21 марта 2022 13:10  [156] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ запускает новый вклад на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ запускает новый вклад "Управляемый" для размещения средств на три месяца. Депозит предполагает возможность пополнения и частичного снятия в пределах неснижаемого остатка, ставка по вкладу варьируется от 15 до 17% годовых.

Вклад "Управляемый" с опциями пополнения и снятия можно открыть на три месяца, минимальная сумма размещения составляет 50 тысяч рублей. При открытии депозита клиент самостоятельно выбирает сумму неснижаемого остатка, которая определяет ставку по вкладу. При неснижаемом остатке в 50 тысяч рублей доходность по вкладу составляет 15% годовых, в 700 тысяч рублей – 16% годовых, в 2,5 млн рублей – 17% годовых. Проценты по депозиту начисляются ежемесячно на счет клиента или капитализируются на вклад по выбору.

Средствами сверх неснижаемого остатка при необходимости клиент может свободно распоряжаться в течение всего срока действия вклада без потери процентов: пополнять депозит и снимать с него деньги. Если же после расходной операции сумма на вкладе оказалась меньше неснижаемого остатка, договор расторгается по ставке до востребования. Пополнение или снятие средств возможно во всех каналах обслуживания. Вклад доступен к открытию в дистанционных каналах – в ВТБ Онлайн, в том числе интернет-банке, в устройствах самообслуживания или в любом отделении ВТБ.

Также клиентам ВТБ доступен накопительный счет "Сейф", который позволяет всегда держать свои средства "под рукой". Базовая ставка по нему составляет 21% годовых.

ВТБ фиксирует значительный рост спроса на классические сберегательные инструменты. В краткосрочной перспективе фокус внимания клиентов останется на вкладах и накопительных счетах, при этом для диверсификации активов будут использоваться также предложения банков в драгоценных металлах – как в физической, так и в обезличенной формах.

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Теги:
Банки ВТБ
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