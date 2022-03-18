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Общество

Заседание регионального штаба по газификации состоялось в Нижнем Новгороде

21 марта 2022 13:22  [107] Общество

Фото: пресс-служба компании

Заседание регионального штаба по газификации состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, в мероприятии приняли участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Максим Братыгин, представители Единого оператора газификации - ООО "Газпром газификация", ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород": первый заместитель генерального директора – главный инженер Андрей Каширин, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям Алексей Воробьев и начальник управления догазификации Дмитрий Климачев, а также руководители других газораспределительных организаций Нижегородской области (ГРО-2).

Участники заседания рассмотрели вопрос о заключении договоров финансирования мероприятий на догазификацию между Единым оператором газификации и ГРО-2, обсудили выполнение технологических подключений силами ГРО-2 в рамках догазификации. Отдельное внимание уделили причинам отказов в приеме заявок.

"На сегодняшний день нам поступило около 17 тыс. заявок на догазификацию, из них почти 14,1 тыс. заявок принято, уже заключено 6,7 тыс. договоров. При этом чуть более 2,9 тысяч заявок отклонено по причинам некомплектности документов - 40% от количества отказов, получения заявок из негазифицированных населённых пунктов - 23%, дублирования заявок на разных площадках - 24% или отказа по инициативе заявителя – 13%", - отметил Андрей Каширин.

Напомним, что догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов (домов блокированной застройки), принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети. Для подачи заявки необходимо приложить комплект документов: правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС, ИНН и контактные данные.

СПРАВКА:
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" входит в Группу Газпром межрегионгаз. Основными видами деятельности компании являются: транспортировка природного газа потребителям на территории Нижегородской области, эксплуатация систем газоснабжения региона.

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Теги:
Газопровод Газпром
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