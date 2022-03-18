ВТБ отработал свыше 7 млн обращений клиентов в контакт-центре и чат-боте Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ отработал свыше 7 млн обращений клиентов в контакт-центре и чат-боте. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, за последние три недели в контакт-центр ВТБ поступило свыше 5,2 млн обращений клиентов. Еще более 2 млн вопросов были заданы в чат-боте ВТБ Онлайн и в мессенджерах банка (Telegram, WhatsApp, Viber). Это почти в 2 раза выше стандартных значений, при этом подавляющее число обращений было отработано без участия сотрудников банка.



На прошлой неделе наиболее популярными вопросами клиентов стали оформление кредитных каникул и подключение web-версии ВТБ Онлайн, а также обращения по заказу или перевыпуску карт. Банк оперативно актуализирует информацию в дистанционных каналах. Сотрудники консультируют пользователей по вопросам оформления сберегательных продуктов, по накопительным счетам, вкладам и ОМС, по кредитам и кредитным каникулам. Пиковая нагрузка на контакт-центр наблюдалась в конце февраля – начале марта, в настоящее время число обращений клиентов снижается и возвращается к стандартным значениям.



В связи с существенно возросшей нагрузкой на контакт-центр еще большую роль в оперативном решении вопросов клиентов играют голосовые помощники и боты.



В чат-боте ВТБ реализована возможность быстро получить информацию по изменению работы банка в текущей ситуаций. Пользователям достаточно войти в чат-бот ВТБ Онлайн, нажать на кнопку "Санкции" и выбрать нужный раздел: "Новости", "Ограничения по картам", "Ограничения по кредитам", "Ограничения по вкладам". С 24 февраля клиенты воспользовались этой функцией уже более 440 тысяч раз.



В марте чат-бот обрабатывает еженедельно в среднем более 780 тысяч обращений, что в два раза больше, чем в начале февраля. Клиенты могут не только проконсультироваться по продуктам и услугам банка через чат-бот, но и быстро оформить актуальные продукты: накопительные счета и дебетовые карты "Мир". Только с 24 февраля пользователи оформили через чат-бот более 13 тыс. накопительных счетов "Сейф", оформили 36,5 тыс. карт "Мир", из которых 8 тыс. - цифровые.



ВТБ продолжает оперативное обслуживание своих клиентов. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Отделения, банкоматы и терминалы банка функционируют в полном объеме, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам, а также реализуют комплекс мер по защите их интересов. Обратиться за консультацией к чат-боту можно не только в мобильном приложении и на сайте, но и в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp.



Все рекомендации, официальные сообщения и актуальные вопросы доступны клиентам и партнерам ВТБ на сайте банка.