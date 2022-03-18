Сотрудников АО "Теплоэнерго" наградили в честь профессионального праздника Общество

Сотрудников АО "Теплоэнерго" Нижнего Новгорода наградили в честь профессионального праздника - Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба предприятия.

Награды разного уровня были вручены 25 сотрудникам АО "Теплоэнерго".

Почетным дипломом губернатора Нижегородской области награжден Евгений Щеников - электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда РТС "Нижегородский", Благодарность губернатора Нижегородской области получил Виктор Комиссаров - слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда РТС "Заречный". Почетная грамота министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области вручена Ольге Уткиной - оператору котельной РТС "Ленинский".

Нижегородская областная организация Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения инициировала награждение Благодарностью Губернатора Нижегородской области заместителя начальника управления безопасности труда предприятия Кирилла Рыбакова за организацию работы по обеспечению трудовых гарантий сотрудникам.

Четверо технических специалистов получили Благодарность главы Канавинского района - мастер участка РТС "Заречный" Роман Пименов, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда РТС "Сормовский" Борис Кузнецов, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда РТС "Ленинский" Николай Луньков и оператор котельной РТС "Ленинский" Светлана Макарова.

Почетную грамоту АО "Теплоэнерго" получила специалист 2 категории РТС "Ленинский" Татьяна Федосеева. Благодарственным письмом АО «Теплоэнерго» награждены 16 человек – слесаря, старшие мастера и другие специалисты, внесшие достойный вклад в работу предприятия.

Награды лучшим работникам вручили председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина и генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Поздравляя лауреатов областных и ведомственных наград, Елена Ленина подчеркнула, что Теплоэнерго - это высококлассный коллектив компетентных, профессиональных людей, настоящих мастеров своего дела. Также она отметила серьезную работу по выполнению социальных программ и работу с молодежью и ветеранами на предприятии.

"Оценка работы АО "Теплоэнерго", безусловно, отличная – предприятие стабильно развивается: обновляется теплосетевое хозяйство, модернизируется оборудование, закупается современная спецтехника. Хочу сказать спасибо за добросовестный труд и пожелать коллективу выполнения производственных целей и задач, а каждому сотруднику – выполнения целей и задач, которые вы ставите в семье. Здоровья вам и вашим близким", - сказала Елена Ленина.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, поздравляя награжденных сотрудников предприятия, поблагодарил их за работу и заявил, что коллектив – это основная ценность для любой компании, а в теплоэнергетике невозможно переоценить важность не только знаний и опыта, но и неравнодушного отношения, отзывчивости и самоотдачи, которые есть у сотрудников Теплоэнерго.

"Без заинтересованности и целеустремленности каждого сотрудника в реализации планов предприятия не было бы такого сильного коллектива и было бы невозможно достигать тех целей и задач, которые мы перед собой ставим. А наши цели и задачи - это комфорт и благополучие нижегородцев", - подчеркнул Илья Халтурин.

Евгений Щеников, электрогазосварщик 5 разряда РТС Нижегородский, награжденный Почетным дипломом губернатора Нижегородской области, рассказал, что работает на предприятии более 20 лет. "Коллектив здесь хороший, условия труда достойные. Работа сварщика сама по себе, конечно, непростая, иногда и сверхурочно работаем, и в выходные выходим, чтобы обеспечить подачу ресурса людям. Очень приятно, что руководство видит старание и поощряет", - отметил Евгений Щеников.

Общаясь с награжденными сотрудниками, генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин заявил, что предприятие продолжит работу по обновлению сетей, оборудования, техники и зданий, делая при этом серьезный акцент на обеспечение условий труда и гарантий, которые компания может предложить сотрудникам.