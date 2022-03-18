Олег Лавричев: Депутаты Думы Нижнего Новгорода держат на контроле ситуацию на рынке труда Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода держат на контроле ситуацию на рынке труда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, говоря о дополнительных финансовых поступлениях в размере 554 миллионов рублей на поддержку рынка труда региона.

Как отметил Олег Лавричев, депутаты Думы анализируют ситуацию с безработицей в Нижнем Новгороде: на начало весны она остается стабильно удовлетворительной.

По его словам, согласно официальной статистике Центра занятости Нижнего Новгорода, по состоянию на 1 марта текущего года нуждаются в трудоустройстве около трех тысяч нижегородцев. В основном это Автозаводский, Сормовский и Канавинский районы. "При этом важно подчеркнуть, что общегородская база насчитывает почти 28,5 тысяч вакансий. Наиболее востребованными сферами деятельности являются транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, торговля и ремонт транспортных средств", - добавил спикер нижегородской Думы.

"Для жителей города важно, что дополнительные бюджетные поступления будут направлены на опережающее профессиональное обучение, повышение квалификации работников, временное трудоустройство и организацию общественных работ. Предприятия, организовавшие временную занятость для своих сотрудников, смогут получить компенсацию части затрат на оплату их труда", - отметил он в заключение.