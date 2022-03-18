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Экономика

Минпромторг РФ сообщил о стабилизации поставок офисной бумаги в течение недели

21 марта 2022 18:13  [98] Экономика

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Минпромторг РФ сообщил о стабилизации поставок офисной бумаги в течение недели. Об этом в пресс-службе министерства сообщили ТАСС.

Согласно информации, с учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства.

Минпромторг России ожидает стабилизации с поставкой бумаги в течение недели.

Отмечается, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита продукции не будет.

Ранее россияне пожаловались на нехватку офисной бумаги формата А4, обращая внимание на рост ее стоимости на крупных маркетплейсах в 2-5 раз в зависимости от региона и на отсутствие некоторых позиций в магазинах.

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Теги:
Производство Промышленность
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