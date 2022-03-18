Крупный пожар произошёл на частной нефтебазе в Кстовском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Крупный пожар произошёл на частной нефтебазе в Кстовском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 22 марта в 09:34 поступило сообщение о пожаре на территории частной нефтебазы по адресу Кстовский м.о., Промышленный район. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №3.

По предварительной информации, происходит горение бензовоза с дизельным топливом на эстакаде. Погибших и пострадавших нет. Площадь горения уточняется.

В настоящее время тушение пожара продолжается. На место работ прибыл начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о создании оперативного штаба. На место пожара выехал замгубернатора Петр Банников.