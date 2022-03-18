ФСБ и СКР проводят обыски в Фонде развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники регионального управления ФСБ и Следственного комитета РФ проводят обыски в офисах Автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" и НКО "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области".

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах, обыски проходят в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".в отношении директора НКО Алексея Назарова по фактам выдачи кредитов и сопутствующих этому процедур предпринимателям и коммерческим структурам из числа аффилированных с ним юридических лиц в обход установленных правил.

Как отметил источник агентства, финансирование Автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" осуществлялось в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".