ФСБ и СКР проводят обыски в Фонде развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области

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Сотрудники регионального управления ФСБ и Следственного комитета РФ проводят обыски в офисах Автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" и НКО "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области".
Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах, обыски проходят в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".в отношении директора НКО Алексея Назарова по фактам выдачи кредитов и сопутствующих этому процедур предпринимателям и коммерческим структурам из числа аффилированных с ним юридических лиц в обход установленных правил.
Как отметил источник агентства, финансирование Автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" осуществлялось в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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