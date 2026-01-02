Два человека погибли при пожаре в Новом Доскине Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Частный дом загорелся в Новом Доскине Автозаводского районе. Как сообщили в региональном управлении МЧС, к тушению привлекались силы по повышенному рангу №1БИС.

Огонь охватил площадь около 80 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. Пострадавших среди спасателей и соседей нет.

Однако в доме были обнаружены тела двух погибших — 41-летнего мужчины и женщины, чья личность уточняется.

По предварительной версии, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. Добавим, что непотушенная сигарета привела к пожару в ночь на 30 декабря в Автозаводском районе, в котором погиб 74-летний мужчина.