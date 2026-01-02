57-летний мужчина погиб при пожаре в гаражах в Кстовском районе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Пожар вспыхнул утром в гаражном массиве на улице Школьной в населенном пункте Большое Мокрое Кстовского района. Огонь охватил один из боксов, выгорело внутреннее помещение площадью 15 квадратных метров. Об этом сообщили региональном управлении МЧС.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшего 57-летнего мужчины. По предварительным данным, он не имел постоянного места работы. Основной рассматриваемой причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Благодаря оперативной работе пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние помещения. Всего в блоке находилось четыре гаражных бокса.

В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.

