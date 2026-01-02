Два украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью 2 января Происшествия

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Нижегородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, всего с 9:00 до 13:00 было сбито пять украинских БПЛА. Еще два аппарата были уничтожены в Московском регионе, а один — в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 января нижегородский аэропорт принял в качестве запасного аэродрома девять рейсов, летевших в Москву.