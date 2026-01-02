Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 января 2026 14:34Пьяного водителя на авто без капота и дверей задержали в Дзержинске
02 января 2026 14:10Два украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью 2 января
02 января 2026 12:00Мошенники обманули подростка из Арзамаса под видом отмены банковской операции
02 января 2026 10:5057-летний мужчина погиб при пожаре в гаражах в Кстовском районе
02 января 2026 09:26Два человека погибли при пожаре в Новом Доскине
01 января 2026 16:26Женщина погибла на пожаре в Борском округе 1 января
01 января 2026 14:48Автобус сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде
01 января 2026 12:52Четверо детей в Нижнем Новгороде отравились алкоголем в новогоднюю ночь
01 января 2026 11:24Студента обманули при покупке смартфона в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 17:20Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Борском округе
Происшествия

Два украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью 2 января

02 января 2026 14:10 Происшествия
Два украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью 2 января

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Нижегородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, всего с 9:00 до 13:00 было сбито пять украинских БПЛА. Еще два аппарата были уничтожены в Московском регионе, а один — в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 января нижегородский аэропорт принял  в качестве запасного аэродрома девять рейсов, летевших в Москву.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники БПЛА
Поделиться:
Новости по теме
25 декабря 2025 15:50Резервисты "БАРС-НН" сбили два беспилотника в 2025 году
28 октября 2025 12:22Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных