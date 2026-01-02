Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Происшествия

Мошенники обманули подростка из Арзамаса под видом отмены банковской операции

02 января 2026 12:00 Происшествия
Мошенники обманули подростка из Арзамаса под видом отмены банковской операции

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе 15-летняя девушка стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации полиции, неизвестный позвонил подростку и, представившись сотрудником банка, сообщил о якобы подозрительной операции по счету. Под предлогом ее отмены злоумышленник убедил девушку перевести деньги на продиктованный им счет. После этого пострадавшая рассказала о случившемся матери. А она обратилась с заявлением в полицию. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность и местонахождение подозреваемого.

Правоохранители напоминают: не оставляйте банковские приложения в свободном доступе на телефонах, к которым имеют доступ дети. Установите надежные пароли и обязательно проведите с ребенком беседу о недопустимости разглашения личной информации.

Ранее сообщалось, что студента обманули при покупке смартфона с рук в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных