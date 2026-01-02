Мошенники обманули подростка из Арзамаса под видом отмены банковской операции

Фото:
В Арзамасе 15-летняя девушка стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации полиции, неизвестный позвонил подростку и, представившись сотрудником банка, сообщил о якобы подозрительной операции по счету. Под предлогом ее отмены злоумышленник убедил девушку перевести деньги на продиктованный им счет. После этого пострадавшая рассказала о случившемся матери. А она обратилась с заявлением в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность и местонахождение подозреваемого.
Правоохранители напоминают: не оставляйте банковские приложения в свободном доступе на телефонах, к которым имеют доступ дети. Установите надежные пароли и обязательно проведите с ребенком беседу о недопустимости разглашения личной информации.
Ранее сообщалось, что студента обманули при покупке смартфона с рук в Нижнем Новгороде.
