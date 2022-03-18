Всероссийский день оказания бесплатной юрпомощи состоится в Нижегородской области

Фото:
Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи состоится в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".
Отмечается, что 25 марта в рамках работы правозащитного центра региональной общественной приемной партии "Единая Россия" состоится день оказания бесплатной юридической помощи гражданам.
Мероприятие пройдет совместно с региональным отделением "Ассоциации юристов России".
В рамках дня приемов будут проводиться юридические консультации для граждан. Также свои вопросы могут задать граждане, прибывшие из ДНР и ЛНР.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00.
Свои вопросы можно задавать по телефонам: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50
Направить обращения и сопутствующие материалы для юридических консультаций можно на адрес электронной почты: nrop52@yandex.ru
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+