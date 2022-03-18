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Политика

Всероссийский день оказания бесплатной юрпомощи состоится в Нижегородской области

22 марта 2022 13:05  [31] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи состоится в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Отмечается, что 25 марта в рамках работы правозащитного центра региональной общественной приемной партии "Единая Россия" состоится день оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

Мероприятие пройдет совместно с региональным отделением "Ассоциации юристов России".

В рамках дня приемов будут проводиться юридические консультации для граждан. Также свои вопросы могут задать граждане, прибывшие из ДНР и ЛНР.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00.

Свои вопросы можно задавать по телефонам: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50

Направить обращения и сопутствующие материалы для юридических консультаций можно на адрес электронной почты: nrop52@yandex.ru

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Теги:
Единая Россия
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