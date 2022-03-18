Госдума приняла поправки об ответственности за фейки о работе госорганов РФ за рубежом Политика

Государственная Дума Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Госдума приняла поправки об ответственности за фейки о работе госорганов РФ за рубежом. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Согласно информации, депутаты приняли в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом.

Согласно поправкам, за публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами своих полномочий за пределами России будет грозить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Если это же деяние сопряжено с использованием служебного положения и других отягчающих обстоятельств, наказание предусматривает штраф до 5 млн рублей или до 10 лет тюрьмы.

Также уголовная ответственность вводится за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения российскими госорганами своих полномочий за рубежом. За это предполагается штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Максимальный срок лишения свободы в случае серьезных последствий составит 5 лет.

Ранее Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ.