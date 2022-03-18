Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" проводит рейды по квартирам должников за отопление и горячую воду Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" проводит рейды по квартирам должников за отопление и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, предприятие усиливает работу с должниками за отопление и горячую воду в Дзержинске. В рамках информационной кампании "Внимание! Должник!" в марте организованы рейды по квартирам неплательщиков. Всего планируется посетить более 7 тыс. квартир. В ходе бесед с должниками специалисты компании информируют клиентов об их долгах за коммунальные услуги и о последствиях неоплаты, рассказывают о способах погашения долга.

В настоящее время в отношении неплательщиков за коммунальные услуги применяется упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дела проводится без присутствия сторон. Заявления в суд направляются при наличии задолженности от двух месяцев. В итоге помимо основного долга на должников ложатся дополнительные расходы: оплата пени, государственной пошлины и исполнительского сбора службы судебных приставов.

"Мы регулярно напоминаем нашим клиентам о последствиях неоплаты коммунальных услуг, используя разные каналы связи. И большинство из них в результате оплачивают задолженность. Тем более, что мы предоставляем разнообразные доступные возможности для оплаты квитанций за коммунальные услуги: дистанционные сервисы, офисы компании – выбор за клиентом. Если же долги так и остаются неоплаченными, то мы вынуждены обращаться в суд для принудительного взыскания", - отметила директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

В марте компания также направила свыше 50 тысяч уведомлений жителям Дзержинска и Кстова, в которых напомнила о сроках оплаты квитанций за отопление и горячую воду. Информационные письма были отправлены им на электронную почту и sms-сообщениями.