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Экономика

ВТБ увеличил выдачу льготной ипотеки на треть

22 марта 2022 17:41  [28] Экономика

Фото: пресс-служба компании

ВТБ по итогам трех недель марта выдал более 8 тыс. ипотечных кредитов по госпрограммам на сумму свыше 30 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом февраля продажи выросли на 35%.

Эксперты ВТБ отмечают, что в условиях рекордно высокого уровня ключевой ставки и рыночных ставок по жилищным кредитам доля госпрограмм в ипотечных сделках растет. При этом общий уровень продаж ипотеки в марте сопоставим с февральскими результатами.

Наибольший объём выдач по льготным кредитам с начала марта – более 65% – пришелся на "семейную ипотеку": почти 20 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой клиенты заключили сделки на 10 млрд рублей, а в рамках "Дальневосточной ипотеки" ВТБ выдал больше 1 млрд рублей.
 
В настоящий момент ипотека с господдержкой клиентам ВТБ доступна по ставке от 4,3%. Семьи с детьми могут оформить жилищные кредиты со ставкой от 5% (от 4,3% в ДФО), ставка по "Дальневосточной ипотеке" фиксированная и составляет 0,1%.

ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с госсубсидированием. Сегодня банк сохраняет без изменений ставки по таким программам, считая для себя это важной социальной задачей. По прогнозам ВТБ, условия по льготной ипотеке будут и в дальнейшем  значительно выгоднее базовых предложений на рынке. На этом фоне доля выдач по программам господдержки продолжит расти.

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Теги:
Банки ВТБ
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