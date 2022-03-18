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Жительницу Донбасса выписали из Борской ЦРБ после рождения дочери. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.
Согласно информации, жительницу Донбасса Ольгу Фоминову, эвакуированную месяц назад в Нижегородскую область, выписали из Борской центральной районной больницы после рождения дочери.
Подарки маме и девочке, родившейся 16 марта, вручили заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Нижегородской области Алексей Алехин, , а также ГП "Нижегородская областная фармация".
"Искренне желаю маме и ребенку крепкого здоровья. Пусть все сложности, плохие воспоминания останутся в прошлом, а у семьи начнется новая жизнь. Мы же всегда готовы помочь, если возникнут какие-либо трудности", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.
Заместитель губернатора вручил маме девочки свидетельство о рождении ребенка и памятную медаль "Рожденному в Нижегородской области".
Также семье Фоминовых подарили детское питание, вещи и предметы первой необходимости для малыша. В частности, Александр Шаронов вручил маме девочки коляску.
Напомним, в Нижегородскую область прибыли около тысячи эвакуированных людей из ДНР и ЛНР.
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