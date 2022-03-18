Новые программы по импортозамещению представит "Сколково" в ближайшее время Экономика

Фонд "Сколково" планирует в ближайшее время представить несколько новых программ по поддержке импортозамещения. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-президент фонда Алексей Беляков.

Он отметил, что в ближайшее время будет предложено несколько новых программ, направленных на импортозамещение, либо старых, которые будут переориентированы. В настоящее время руководство "Сколково" разрабатывает новые инструменты поддержки для помощи своим резидентам.

"Ситуация развивается стремительно, нужно очень быстро предлагать новые меры, мы реагируем на них, мы динамично предлагаем новые инструменты поддержки, они еще требуют одобрения на разных этапах", - отметил Алексей Беляков, добавив при этом, что речь идет и об увеличении грантового финансирования, и о снижении требования по со-инвестициям к этому финансированию, и о смещении фокуса с глобальных рынков на российский рынок.

Напомним, что ранее США, ЕС, Великобритания и ряд других государств заявили о введении санкций против российских физических и юридических лиц. Кроме того, ряд зарубежных компаний объявил о полном или частичном разрыве отношений с РФ.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.