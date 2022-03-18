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Общество

Россия полностью обеспечивает себя продуктами и предпосылок для дефицита нет

22 марта 2022 20:44  [31] Общество

Россия полностью обеспечивает себя продуктами, внутренних запасов хватает, и предпосылок для дефицита в условиях санкций нет. Об этом Михаилу Мишустину рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, говорится в сюжете Первого канала.

Михаил Мишустин и Виктория Абрамченков также обсудили работу иностранных онлайн-магазинов, они переходят на оплату картами "Мир" и поддержку фермеров.

Михаил Мишустин отметил, что аграрии сейчас трудятся в новых условиях. Необходимо обеспечить для них, как и говорил президент максимально предпринимательскую свободу и поддержку деловой инициативы тем более что успех агросектора влияет на уровень нашей продовольственной безопасности. И это одна из приоритетных задач на текущий момент. В федеральном бюджете мы предусмотрели на поддержку агропромы свыше ста миллиардов рублей. Недавно правительство расширило сельхозпроизводителям и доступ к льготным кредитам.

"Хочу отметить что российские Агропромышленный комплекс полностью обеспечивает страну основными продовольственными товарами. Никаких предпосылок для дефицита в условиях санкционного давления не наблюдается. Хочу сейчас успокоить наших граждан. Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары, их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Подчеркиваю: запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Дополнительно нами приняты решения об увеличении посевных площадей под гречиху и сахарную свеклу. Планируем увеличить посевы этих культур в среднем на 50 000 гектаров", - добавила Виктория Абрамченко.

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Теги:
АПК Правительство РФ Продовольствие
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