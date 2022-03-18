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Общество

Суд обязал бывшего председателя нижегородского ТСЖ оплатить долги товарищества за тепло из собственных средств

23 марта 2022 10:08  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд обязал бывшего председателя нижегородского ТСЖ оплатить долги товарищества за тепло из собственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, бывший председатель ТСЖ "Октябрьский" оплатит долги товарищества за тепловую энергию. Суд вынес такое решение после рассмотрения заявления Нижегородских филиалов ПАО "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс". Общая сумма задолженности ТСЖ за тепло составляет порядка 6 млн рублей.

Материалы дела подтверждают, что, будучи руководителем ТСЖ "Октябрьский", гражданин М. перечислял денежные средства поставщику отопления не в полном объеме. Так у ТСЖ появилась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. По решению суда бывший председатель обязан погасить долг из собственных средств. ТСЖ "Октябрьский" ликвидировано.

Это не первый судебный акт в пользу ПАО "Т Плюс" о привлечении к субсидиарной ответственности недобросовестных руководителей ТСЖ и УК. Ранее к ней были привлечены руководители ТСЖ "Чапаев" и ТСЖ "Галкина 8" (г.Дзержинск) и ООО "УК "Эко-Дом" (г.Кстово).

"Управление многоквартирным домом – это ответственная работа. И если во главе стоит руководитель, который недобросовестно исполняет обязанности, то это приводит к серьезным последствиям как для него самого, так и для жителей. Поэтому жильцам надо быть внимательными при выборе управляющей организации и оплаты коммунальных ресурсов. Со своей стороны, мы продолжим судебную работу с неплательщиками. Рекомендуем всем нашим клиентам вовремя оплачивать коммунальные ресурсы, чтобы не оказаться в подобной ситуации", - подчеркнула директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

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Теги:
Суд Т Плюс
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