Выкса завоевала второе место в конкурсе "Город молодежи-2026" Общество

Фото: ОМК

Выкса Нижегородской области заняла второе место в номинации конкурса "Город молодежи-2026", проходившего в рамках Всероссийской премии Росмолодежи "Время молодых" (18+). Город, где расположен завод Объединенной металлургической компании, стал одним из шести финалистов и уверенно вошел в тройку лидеров.

Всего за звание молодежной столицы боролись более 30 городов и поселков страны. Конкурс проходил в три этапа: экспертная оценка, народное голосование и творческий конкурс.

На первом этапе Выкса одержала победу, получив наивысшие баллы от экспертов Росмолодежи. Жюри высоко оценило инфраструктуру города, кадровый потенциал и стратегию развития в сфере молодежной политики. На остальных двух она оказалась на втором месте. Так, в народном голосовании, проходившем с 1 по 19 декабря на портале "Госуслуги", за Выксу отдали голоса 106 тысяч человек. Это более 10% от общего числа участников — 1 млн 122 тысячи россиян. По условиям конкурса жители Нижегородской области не могли голосовать за свой город, что делает результат особенно значимым.

Церемония подведения итогов состоялась 20 декабря 2025 года в Национальном центре "Россия".

"Огромное спасибо всем участникам премии. Всех вас объединяет настоящая искренняя любовь к своей стране и готовность все свои силы и энергию отдать подрастающему поколению. Благодаря решениям, принятым нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, сегодня в России действительно время молодых, время мечтать, время гордиться, время любить", — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Третье место в номинации "Молодежная столица-2026" занял Челябинск — еще один город, где работает предприятие ОМК.

