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Бизнес

Правительство утвердило директиву о переназначении Андрея Костина на пост президента — председателя правления банка ВТБ

23 марта 2022 12:33  [95] Бизнес

Правительство направило в Наблюдательный совет банка ВТБ директиву о продлении полномочий Андрея Костина в должности президента — председателя правления ВТБ на следующие пять лет, сообщает пресс-служба банка.

Директиву о переназначении Андрея Костина подписал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, председатель наблюдательного совета банка ВТБ Дмитрий Григоренко. "Банк ВТБ под руководством Андрея Леонидовича приобрёл статус системно значимого финансового института, стал надёжным партнером для миллионов клиентов и страны. Уверен, что профессионализм и опыт Андрея Костина позволят банку достойно справиться с текущими вызовами, сделать все необходимое для защиты интересов клиентов и перенастроить работу Группы с учётом новых условий", — сказал Дмитрий Григоренко.

Согласно уставу ВТБ, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, назначение президента — председателя правления банка и определение срока его полномочий относится к компетенции наблюдательного совета банка после утверждения правительством соответствующей директивы.

СПРАВКА:
Группа ВТБ — российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний. Основным акционером банка является правительство России, ему принадлежит более 60% голосующих акций, или 45,01% от уставного капитала банка. Андрей Костин возглавляет банк с 2002 года. В предыдущий раз полномочия главы ВТБ продлялись в 2017 году, нынешнее переназначение для Андрея Костина – пятое.

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Теги:
Банк ВТБ
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