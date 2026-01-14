Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
14 января 2026 16:23Уже 308 компаний внедряют бережливые технологии в Нижегородской области
14 января 2026 16:22Свыше 40 ярмарок вакансий проведет Нижегородский кадровый центр в январе
14 января 2026 16:17Торги по правительственному кварталу на Сенной пройдут в начале 2026 года
14 января 2026 15:03Более 250 ярмарок "Покупайте нижегородское" планируется провести в 2026 году
14 января 2026 11:58Пособия по материнству выросли в Нижегородской области
14 января 2026 11:37Нижегородский риелтор рассказала, что будет с рынком недвижимости в 2026 году
13 января 2026 18:46Клининг в здании бывшей нижегородской фабрики "Маяк" оценили в 20 млн рублей
13 января 2026 18:17Работодатели не могут урезать зарплату нижегородцам из-за новогодних каникул
13 января 2026 16:56Мудров объяснил отмену семейной ипотеки в Городце и Заволжье
13 января 2026 16:35В Нижегородской области обновили сервис самопроверок бизнеса
Экономика

Торги по правительственному кварталу на Сенной пройдут в начале 2026 года

14 января 2026 16:17 Экономика
Торги по правительственному кварталу на Сенной пройдут в начале 2026 года

Фото: телеграм-канал "ProСтратегию"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Часть территории под строительство правительственного квартала в районе Сенной площади в Нижнем Новгороде, будет выставлена на торги в первом квартале 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минграде. 

Общая площадь участка, отведенного под застройку, составляет около 11 гектаров. Он расположен в границах улиц Большой Печерской, Сеченова, Тургенева, Бойновского переулка, Ковалихинского оврага и улицы Максима Горького. Реализация проекта будет вестись по механизму комплексного развития территории.

Первым на торги выйдет участок площадью 2,93 га. По данным властей, на этой территории отсутствуют здания, подлежащие сносу, что упростит начало строительных работ.

Победителю конкурса предстоит построить на этом участке около 193 500 кв. м недвижимости. Из них 47 тысяч кв. м займет жилье, еще 40 тысяч кв. м – коммерческие помещения. Кроме того, застройщик будет обязан создать улично-дорожную сеть и инженерную инфраструктуру.

Напомним, проект комплексного развития территории правительственного квартала был утвержден в августе 2025 года. Тогда сообщалось, что одним из ключевых элементов нового делового центра станет небоскреб высотой 150 метров. В стилобатной части здания предусмотрен прямой выход к будущей станции метро, которая войдет в продолжение Автозаводской линии.

В квартале также появятся школа на 1000 мест, детский сад на 180 детей и поликлиника, рассчитанная на 50 посещений в смену. Завершение строительства квартала ориентировочно запланировано к 2030 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Строительство
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 16:15Более 25 тысяч кв. м жилья спроектировали в Ольгине с применением ТИМ
23 декабря 2025 12:47Строительство первого детсада по КРТ завершилось в Кстовском районе
12 декабря 2025 12:15Более 1 млрд рублей получил бюджет Нижегородской области от торгов по КРТ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных