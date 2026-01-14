Торги по правительственному кварталу на Сенной пройдут в начале 2026 года Экономика

Фото: телеграм-канал "ProСтратегию"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Часть территории под строительство правительственного квартала в районе Сенной площади в Нижнем Новгороде, будет выставлена на торги в первом квартале 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минграде.

Общая площадь участка, отведенного под застройку, составляет около 11 гектаров. Он расположен в границах улиц Большой Печерской, Сеченова, Тургенева, Бойновского переулка, Ковалихинского оврага и улицы Максима Горького. Реализация проекта будет вестись по механизму комплексного развития территории.

Первым на торги выйдет участок площадью 2,93 га. По данным властей, на этой территории отсутствуют здания, подлежащие сносу, что упростит начало строительных работ.

Победителю конкурса предстоит построить на этом участке около 193 500 кв. м недвижимости. Из них 47 тысяч кв. м займет жилье, еще 40 тысяч кв. м – коммерческие помещения. Кроме того, застройщик будет обязан создать улично-дорожную сеть и инженерную инфраструктуру.

Напомним, проект комплексного развития территории правительственного квартала был утвержден в августе 2025 года. Тогда сообщалось, что одним из ключевых элементов нового делового центра станет небоскреб высотой 150 метров. В стилобатной части здания предусмотрен прямой выход к будущей станции метро, которая войдет в продолжение Автозаводской линии.

В квартале также появятся школа на 1000 мест, детский сад на 180 детей и поликлиника, рассчитанная на 50 посещений в смену. Завершение строительства квартала ориентировочно запланировано к 2030 году.