Правительство контролирует ситуацию на фармацевтическом рынке России

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

Росздравнадзор проводит постоянный мониторинг движения лекарственных препаратов и не наблюдает их дефицита в аптеках.

По словам главы ведомства Аллы Самойловой, наблюдается недостаток некоторых лекарств, но они имеются в достаточном количество у дистрибьютеров и производителей. В ближайшее время все препараты поступят в аптечные сети.

Производители подтвердили, что проблем с производством и поставками отечественных лекарств не наблюдается. Также они заверили, что производственные мощности позволяют покрыть 100% потребности РФ в инсулине, поэтому его дефицита не будет.

Что касается лекарств для лечения щитовидной железы и онкобольных, Алла Самойлова сообщила, что дефицита препарата L-тироксин для лечения щитовидной железы нет, кроме того, существуют его российские производители, продукция которых не уступает зарубежным аналогам по свойствам и их биологическому и физиологическому действию. Для онкобольных закупка лекарств осуществляется по льготным программам на месяцы вперед, поэтому Росздравнадзор не видит опасений по обеспечению препаратами этой категории граждан.

Также Алла Самойлова рассказала, что количество введенных в гражданский оборот лекарств в России выросло на 20% в сравнении с показателями прошлого года, что говорит о полном обеспечении российского фармацевтического рынка России.

Кроме того, иностранные поставщики медикаментов продолжают работать в России и предпринимают все необходимые меры для производства и обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов.

Так, генеральный директор "AstraZeneca" Россия и Евразия Ирина Панарина сообщила, что компания продолжает работать в России и предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов, а также непрерывного производства на заводе компании в Калужской области.

Также "AstraZeneca" продолжает поддерживать текущие проекты и активности, включающие обеспечение пациентов лекарственными средствами, их производство, научно-образовательную деятельность и клинические исследования. 

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Теги:
Медицина и здоровье
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