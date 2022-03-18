Индекс физического объема промпроизводства в Нижегородской области за январь 2022 года составил 132,4% Экономика

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства в Нижегородской области в январе 2022 года составил 132,4%, ИФО обрабатывающих производств - 137,8%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в начале этого года предприятия региона показали хороший рост объемов производства. Объем отгруженной продукции только по обрабатывающим производствам составил 95,1 миллиарда рублей, что на 29,6 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост выпуска продукции зафиксирован в сфере производства машин и оборудования – в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, прочих транспортных средств и оборудования – в 4 раза, мебели – в 1,9 раза, кокса и нефтепродуктов – на 50,9%, металлургического производства – на 48,3%, производства текстильных изделий – на 20%, одежды – на 17,5%, химических веществ – на 15,2%, автотранспорта и прицепов – на 13,4%, резиновых и пластмассовых изделий – на 9,8%.

Напомним, в соответствии с указом президента России Владимира Путина в Нижегородской области реализуются такие национальные проекты, стимулирующие развитие бизнеса, как "Производительность труда", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Цифровая экономика" и другие. Речь идет как о финансовых мерах поддержки в виде субсидий, грантов, лизинга или льготных кредитов, так и нефинансовых – обучения, консультаций, методической поддержкой и т.д.