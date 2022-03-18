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Бизнес

Арзамасский завод железобетонных конструкций стал участником нацпроекта "Производительность труда"

23 марта 2022 13:42  [1] Бизнес

Арзамасское АО "Завод ЖБК" стало 171-м предприятием-участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, предприятие производит железобетонные изделия для гражданского, промышленного и дорожного строительства, а также для инженерных сетей.

"Нацпроект "Производительность труда" уже доказал свою эффективность и играет важную роль в развитии многих наших предприятий. Инструменты для создания бережливого производства позволяют менять сам подход к организации производственных процессов, что в итоге приводит к существенному улучшению экономических показателей компаний и условий труда для работников. Важно, что бизнес при этом не несет дополнительных расходов", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В свою очередь министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил, что в нацпроекте "Производительность труда" участвует ряд предприятий, связанных с производством строительных материалов, такие как ООО "НПО Стальпром", производитель стальных конструкций, и производитель фанеры ООО "Плайвуд".

По словам заместителя генерального директора по производству АО "Завод ЖБК" Андрея Рыбина, стать участником нацпроекта "Производительность труда" компании рекомендовали коллеги из строительной отрасли.

"Мы работаем на региональном рынке, поставляем продукцию по Нижегородской области и соседним регионам. Для нас важно постоянно развиваться, и благодаря участию в нацпроекте мы рассчитываем получить новые знания об организации производства. Также для нас важен взгляд со стороны. Мы рассчитываем, что эксперты РЦК смогут указать, что мы делаем не так, и подсказать новые эффективные решения. Мы и так работаем достаточно успешно, имеем крупные контракты и надеемся с помощью новых знаний продолжить развивать производство", - рассказал Андрей Рыбин.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область вошла в топ-5 регионов-лидеров национального проекта "Производительность труда"в рейтинге Министерства экономического развития Российской Федерации, составленном в стране впервые.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее отмечал, что у каждого региона-участника в национальном проекте заложены свои ключевые показатели, которые Нижегородская область стабильно перевыполняет. В частности, в 2021 году более чем на 70% перевыполнен показатель по количеству предприятий-участников, в два раза - по числу сотрудников, обученных бережливым технологиям, и в три раза - по количеству созданных на предприятиях эталонных участков.

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Теги:
Арзамас заводы
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