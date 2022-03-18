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Экономика

Юрий Шалабаев: Инфраструктурные расходы, связанные с развитием Нижнего Новгорода, будут увеличены

23 марта 2022 15:03  [27] Экономика

Инфраструктурные расходы, связанные с развитием Нижнего Новгорода, будут увеличены. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании Думы Нижнего Новгорода, представляя депутатам проект уточнения бюджета.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2022 году в Нижнем Новгороде продолжится работа по реализации инфраструктурных проектов, а расходы бюджета по данным статьям будут увеличены.

Как заявил Юрий Шалабаев, сегодня разработан план действий, учитывающий экономическую ситуацию, складывающуюся в стране. "Данный план предполагает, во-первых, увеличение субсидий малому и среднему предпринимательству. Эта мера предусмотрена в предложенных уточнениях бюджета города. Во-вторых, введена рассрочка по платежам за аренду муниципальных рекламных конструкций, по этой теме ко мне обратились предприниматели во время встречи. Также будут упрощены процедуры открытия летних веранд для организаций общественного питания. В-четвертых, уточнения бюджета предполагают интенсификацию ярмарочной торговли: будут увеличены расходы на инфраструктуру ярмарок – благоустройство площадок, подключение к различным сетям. Также планируется вдвое увеличить количество площадок для регулярной ярмарочной торговли в каждом районе города", - отметил градоначальник.

По словам главы города, представленные уточнения бюджета включают в себя реализацию ранее запланированных мероприятий. "Считаю, что нужно увеличивать инфраструктурные расходы, что и предусмотрено уточнениями бюджета. Представленный проект увеличивает доходы на 6,5 млрд рублей и расходы на 7,6 млрд рублей. После уточнения доходы и расходы составят соответственно 51 и 52 млрд рублей. Основное увеличение заложено именно на инфраструктуру – это расселение аварийного фонда, то есть строительство и покупка жилья, это строительство социальных учреждений, это капитальный ремонт дорог. Это расходы, которые непосредственно связаны с развитием города", - заявил Юрий Шалабаев.

Как отметил глава города, корректировка городского бюджета происходила «в новых реалиях - в условиях санкционного давления и учитывает экономические риски». «В администрации Нижнего Новгорода создан оперативный штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и в социальной сфере. На данный момент специалисты провели ревизию всех проектов и мероприятий, которые запланированы на текущий год за счет средств бюджета. Ревизия была осуществлена с оценкой критичности реализации проектов и оценкой потенциальных рисков, связанных с поставкой комплектующих, оборудования и материалов. Если проект, который планировалось реализовать, не критичен для выполнения в данный момент и есть серьезные финансовые угрозы для его осуществления - он откладывается на определенное время, а средства перераспределяются на другие проекты. В текущем уточнении бюджета по таким проектам перераспределено 600 млн рублей. Эта работа будет проводиться на регулярной основе", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Глава города также добавил, что специальная комиссия при штабе работает над внесениями изменений в условия уже заключенных муниципальных контрактов, в части цен, сроков и размеров авансов. "Нам нужно принимать оперативные решения по определенным изменениям для того, чтобы подрядчики и поставщики не оставались без оборотных средств и продолжили свою деятельность по строительству, ремонту и содержанию объектов", - отметил Юрий Шалабаев.

Как сообщалось ранее, глава города Юрий Шалабаев заявил, что в бюджете Нижнего Новгорода сформирован финансовый резерв для оперативного реагирования на изменения в экономике.

Как отметил Юрий Шалабаев, обращаясь к депутатам городской Думы Нижнего Новгорода, размер потенциального резерва составляет более 700 млн рублей. "Для оперативного реагирования на изменения экономической ситуации создан резервный фонд в размере 300 млн рублей. Дополнительным резервом служат лимиты бюджетных обязательств в объеме 200 млн рублей. Кроме того, мы продолжаем активную работу по замещению дорогих коммерческих кредитов на бюджетные под ставку 0,1 %, в чем нас активно поддерживает губернатор. В прошлом году мы заместили более пяти миллиардов, буквально на днях мы подписали соглашение еще на 1,6 млрд рублей бюджетного кредита и продолжаем эту работу. Экономия по обслуживанию муниципального долга, которую мы рассчитываем получить, составит 213 млн рублей. Итого существующие потенциальные резервы в бюджете города составляют 713 млн рублей", - добавил глава города.

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Теги:
Благоустройство Бюджет Юрий Шалабаев
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