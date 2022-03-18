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Бизнес

Минпромторг РФ объявил сбор предложений для проведения конкурсного отбора на получение субсидии на НИОКР

23 марта 2022 16:01  [69] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Министерство промышленности и торговли РФ объявило дополнительный сбор предложений в перечень современных технологий для проведения конкурсного отбора на получение субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас у нас есть серьезная востребованность как в создании новых технологий, так и в развитии уже существующих, поэтому меры поддержки разрабатываются и на федеральном, и на региональном уровне. Очень важно поддержать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, это поможет разработать импортозамещающие технологии, которые позволят запустить производство необходимых для страны компонентов. На основании перечня, который составит Минпромторг России, будет проведен конкурсный отбор на право получения субсидии на НИОКР", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Согласно информации, одна из перспективных технологий, которая может стать основой для многих импортозамещающих производств, была разработана нижегородским предприятием "Окапол" два года назад. Она позволяет модифицировать полимеры под любые требования заказчика.

"Окапол" производит наномодифицированные полимеры. Это неотъемлемые компоненты для создания современных полимерных композиционных материалов, которые очень востребованы во всем мире и широко используются в каждой отрасли промышленности и жизнедеятельности человека. Наибольшее распространение они получили в автомобиле-, авиа-, судо- и ракетостроении, медицине и фармакологии, нефтяной промышленности, производстве бытовой техники и строительстве. Мы производим материалы нового поколения, которые способствуют обеспечению технологического суверенитета страны", - рассказал генеральный директор ООО "Окапол" Дмитрий Огородцев.

Он отметил, что за последний месяц на предприятии увеличилось количество запросов о сотрудничестве более чем в 10 раз. Также планируется расширить штат научных сотрудников в исследовательском центре, созданном на предприятии.

"Наша компания является получателем субсидии на проведение научно-исследовательской деятельности – это один из эффективных способов поддержки предприятий, нацеленных на разработку технологических решений. Планируем продолжать сотрудничество с федеральным и региональным Минпромторгом по использованию этой и других мер поддержки", - добавил Дмитрий Огородцев.

Сбор предложений для конкурса на получение субсидий будет осуществляться до 31 марта 2022 года в Государственной информационной системе промышленности по ссылке.

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Теги:
Промышленность Субсидии
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