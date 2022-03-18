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Политика

Елена Перенкова назначена замминистра образования Нижегородской области

23 марта 2022 16:48  [336] Политика
Елена Перенкова

Елена Перенкова

Елена Перенкова назначена замминистра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Елена Перенкова будет курировать реализацию нацпроектов и государственных программ, вопросы допобразования, воспитания и социальной защиты детей.

Как отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова, высокие профессиональные качества Елены Перенковой позволяют доверить ей решение наиболее актуальных и сложных задач.

"«В министерстве образования Елена Викторовна будет курировать реализацию национальных проектов, государственных программ и других стратегических проектов по линии министерства, а также вопросы дополнительного образования, воспитания и социальной защиты детей", – сказала Ольга Петрова.

СПРАВКА:
Елена Перенкова - кандидат педагогических наук. Общий стаж работы составляет свыше 30 лет. Стаж государственной службы – 13 лет.
Имеет успешный опыт работы в системе образования Нижнего Новгорода, г. Сарова и г. Москвы - от учителя до заместителя руководителя регионального ведомства.
В разные годы работала в нижегородском минобре, минэкономразвития и Министерстве просвещения Российской Федерации. В сферу её деятельности входила реализация государственной политики в сфере образования на региональном и федеральном уровнях, в том числе обеспечение проектной деятельности в рамках реализации национального проекта "Образование".

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Теги:
Назначения Образование Правительство Нижегородской области
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