Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
23 марта 2022 17:57  [43] ВТБ начинает прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях
23 марта 2022 16:36  [131] Павловский производитель столовых приборов готов замещать продукцию иностранных предприятий
23 марта 2022 16:12  [106] ВТБ отменяет комиссию при оплате школы и детских садов в ВТБ Онлайн
23 марта 2022 16:01  [122] Минпромторг РФ объявил сбор предложений для проведения конкурсного отбора на получение субсидии на НИОКР
23 марта 2022 15:38  [112] ВТБ после повышения ставок увеличил портфель депозитов СМБ до 1,2 трлн рублей
23 марта 2022 13:42  [162] Арзамасский завод железобетонных конструкций стал участником нацпроекта "Производительность труда"
23 марта 2022 12:33  [171] Правительство утвердило директиву о переназначении Андрея Костина на пост президента — председателя правления банка ВТБ
23 марта 2022 12:33  [157] "ОМК-Участие" представило опыт инклюзивных проектов на международном форуме труда
23 марта 2022 11:41  [159] ВТБ улучшает программу кредитных каникул
23 марта 2022 09:32  [225] Александр Котюсов: "Постановление о поддержке предпринимателей - очень нужный документ в преддверии открытия летних веранд"
Бизнес

ВТБ начинает прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях

23 марта 2022 17:57  [43] Бизнес

ВТБ первым из банков начинает работать по новым условиям ипотечной госпрограммы.

В 23 марта в офисах банка клиенты могут подать заявку на льготный жилищный кредит на новых условиях. Первые сделки ВТБ проведет с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.

Предельная сумма кредита по ипотеке с господдержкой увеличена с 3 до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ. Ставка составит 12%. Условия по «семейной ипотеке» и Дальневосточной ипотеке сохранены без изменений.

"В период рекордно высокого уровня ключевой ставки и ставок по ипотеке на рынке стратегическое значение приобретает модернизация программы с господдержкой. Условия по ней для населения по-прежнему остаются гораздо выгоднее базовых банковских продуктов. Кратно увеличить число потенциальных заемщиков и сохранить необходимую доступность ипотеки в России позволят расширение максимальной суммы кредита в 2-4 раза и дополнительные субсидии государства. Это особенно важно для жителей мегаполисов. Банки готовы тщательно проверять платежеспособность заемщиков, чтобы не допустить их закредитованности в изменившихся условиях", – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Топ-менеджер банка добавил, что изменения также позволят строительному сектору экономики поддерживать темпы своего развития. «Строительная отрасль получила импульс для стабильной реализации текущих проектов, возведения новых объектов и сохранения рабочих мест», – сказал Анатолий Печатников.

Как сообщает пресс-служба банка, первый взнос по всем программам составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по ипотеке с господдержкой и «семейной ипотеке» составляет 30 лет, по Дальневосточной – 20 лет. Льготные условия кредитования распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика. В моногородах и сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа с госсубсидией можно приобрести жилье и на вторичном рынке, также возможна покупка жилых домов с земельным участком.

ВТБ принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием. На российском рынке доля банка в выдачах таких кредитов составляет 23%. За все время работы господдержки клиенты провели в ВТБ свыше 194 тысяч сделок более чем на 650 млрд рублей. Доля госпрограмм в общем объеме продаж банка сегодня достигает 45%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк ВТБ Ипотека
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph